Venerdì 21 Novembre 2025

Sanità

Premio Omnibus Salute Donna 2025, L’ostetrica Cinzia Di Matteo e la cardiologa Sabina Gallina premiate al Museo delle Genti d’Abruzzo

21/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Riconoscimenti a due eccellenze della sanità abruzzese e in particolare della Asl Lanciano Vasto Chieti

Il ruolo dell’ostetrica come presidio fondamentale della salute femminile trova il suo più alto riconoscimento nel Premio Omnibus Salute Donna 2025, assegnato quest’anno a Cinzia Di Matteo, Responsabile dell’Area Ostetrica della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Una figura che incarna competenza, passione e umanità, come recita la motivazione ufficiale: “Per una vita interamente dedicata all’assistenza ostetrica, vissuta con competenza, passione e umanità. Costante nel suo impegno per l’aggiornamento professionale e promotrice instancabile dei valori più moderni dell’ostetricia, ha saputo elevare il ruolo dell’ostetrica a presidio fondamentale della salute femminile. Ammirevole esempio di dedizione e innovazione al servizio della salute delle donne.” Nella stessa cerimonia, ospitata al Museo delle Genti d’Abruzzo, un analogo riconoscimento è stato attribuito a Sabina Gallina, responsabile del Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Chieti e Professore Ordinario dell’Università “D’Annunzio”.

Il premio ne sottolinea il doppio impegno, scientifico e umano: “Per una vita straordinaria dedicata alla ricerca e all’insegnamento delle malattie cardiovascolari. La sua predilezione per l’innovazione tecnologica applicata alla diagnostica ecocardiografica si unisce alla profonda umanità ed empatia, dimostrata dalla particolare attenzione alla cardiologia di genere, ambito nel quale la comprensione delle differenze cliniche e diagnostiche tra uomini e donne permette di promuovere una medicina più equa e personalizzata. Un esempio luminoso di eccellenza che unisce quotidianamente scienza, dedizione e sensibilità.”

Alle due professioniste giungono le congratulazioni del Direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, a nome di tutta l’Azienda, per un riconoscimento che celebra non solo due carriere esemplari, ma anche il valore della medicina che mette al centro la salute e il benessere delle donne.

