Pescara, Ugl: incontro proficuo sulla sanità privata con l'assessore regionale Nicoletta Verì

Il sindacato ha voluto questo incontro con l'assessore per affrontare il tema della mancata applicazione del nuovo contratto della sanità privata Aiop ed ha ricevuto rassicurazioni dall'esponente del Governo regionale.

Una delegazione della UGL, composta dal Segretario Nazionale della Federazione Salute Gianluca Giuliano, dal Segretario dell’Abruzzo Gianna De Amicis, dal Segretario della UTL Chieti-Pescara Armando Foschi, ha incontrato l’Assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì.

“Ci siamo confrontati – commenta la delegazione della Ugl – sulla mancata applicazione del nuovo contratto della sanità privata Aiop – Aris sottoscritto presso il Ministero della Salute l’8 ottobre 2020 dopo 14 anni di attesa. La discussione è stata serrata ma proficua e possiamo ritenerci moderatamente soddisfatti per le rassicurazioni ricevute dell’Assessore Verì. Ci ha garantito il massimo sforzo per la risoluzione in tempi rapidi della vertenza in modo che le associazioni datoriali non trovino più appigli per il mancato riconoscimento dei diritti che i lavoratori hanno acquisito da oltre un anno.”

La delegazione della Ugl, accompagnata da numerosi rappresentanti aziendali, conclude: “Nel frattempo vigileremo con la massima attenzione perché vengano rispettati gli impegni assunti da tutte le parti coinvolte”.