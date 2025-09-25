Ospedale Chieti, salvata in utero una bambina colpita da una rarissima forma di anemia: ecografia immortala il suo primo sorriso

Nella Clinica Ostetrica e Ginecologica diretta da Marco Liberati, l’équipe di medicina prenatale guidata da Francesco D’Antonio ha scritto una pagina straordinaria di scienza e umanità.

Un sorriso, piccolo e luminoso, che vale più di mille parole. È quello comparso sul volto di una bimba ancora nel grembo materno, subito dopo una trasfusione in utero che le ha salvato la vita. È successo a Chieti, nella Clinica Ostetrica e Ginecologica diretta da Marco Liberati, dove l’équipe di medicina prenatale guidata da Francesco D’Antonio ha scritto una pagina straordinaria di scienza e umanità.

Alla 24ª settimana di gravidanza, la piccola aveva sviluppato una forma rarissima di anemia legata all’antigene Kell sui globuli rossi. Una patologia che quasi mai colpisce il feto, ma che, quando si manifesta, porta con sé conseguenze gravissime e spesso fatali. La corsa contro il tempo è stata immediata: bisognava intervenire senza esitazioni.

“Era urgente procedere con una trasfusione in utero – racconta il professor D’Antonio – ma la difficoltà era enorme: poche settimane di vita, un sangue particolare da reperire, e una procedura ad altissimo rischio. Grazie al lavoro degli immunoematologi del nostro Centro Trasfusionale, Amalia Procida e Alessandro Gigante, siamo riusciti nell’impresa. Alla fine, quel sorriso del feto ci ha ripagato di tutto: era il segno del benessere, della vita che tornava a pulsare”. La battaglia però non si è fermata lì. Per proteggere i fragili globuli rossi della piccola dagli anticorpi, è stata trattata anche la mamma, sottoposta a dieci sedute di plasmaferesi in Nefrologia e a controlli costanti. Quattro trasfusioni in utero, tanta paura, ma anche tanta determinazione: così la gravidanza è arrivata fino alla 34ª settimana, quando la bambina è finalmente venuta alla luce. Un trionfo della medicina, ma soprattutto della collaborazione.

“È stato possibile – sottolinea D’Antonio – grazie a un team multidisciplinare d’eccellenza: Barbara Matarrelli, Danilo Buca, Luciano Di Tizio, Diego Gazzolo direttore della Neonatologia, Lorenzo Di Liberato, e naturalmente il sostegno costante del direttore Liberati. Abbiamo restituito la gioia della maternità a una donna che in passato aveva già perso un figlio per la stessa patologia, allora non riconosciuta e non trattata. Questa volta, il destino è stato riscritto”. Un orgoglio anche per la Asl Lanciano Vasto Chieti.

“I nostri professionisti esprimono una qualità eccellente – commenta il direttore generale Mauro Palmieri – e questo caso ne è la dimostrazione. Offrire speranza anche nelle situazioni più difficili significa dare valore aggiunto alla nostra Azienda, che continuerà a investire in innovazione e competenze”.