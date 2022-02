Incontro a Roma del presidente Marsilio e l’assessore Verì con il sottosegretario Costa

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità, Nicoletta Verì, hanno incontrato questa mattina, a Roma, presso il Ministero della Salute, il sottosegretario Andrea Costa per illustrargli le delibere appena approvate per gli investimenti sui nuovi presidi ospedalieri di Avezzano, Lanciano e Vasto.

Successivamente il presidente Marsilio ha avuto modo di incontrare il Ministro Roberto Speranza raccogliendo la sua soddisfazione e l’incoraggiamento a utilizzare i fondi per l’edilizia sanitaria per un veloce ed efficace ammodernamento delle strutture sanitarie pubbliche presenti in Abruzzo.