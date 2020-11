Coronavirus, Verì: In Abruzzo ci sono 4 Banche del plasma iperimmune dallo scorso Marzo

L’assessore regionale alla Salute, interviene a riguardo dopo le dichiarazioni di un esponente della minoranza consiliare, che chiedeva l’attivazione delle Banche.

“In Abruzzo le Banche per il plasma iperimmune, una per ogni Asl, sono in funzione dal mese di marzo e quindi non c’è nessun bisogno di sollecitarne l’istituzione, perché il governo regionale lo ha già fatto da un bel po’. E lo ha fatto, tra l’altro, tra le primissime Regioni italiane”. Lo precisa l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, intervenendo sulle dichiarazioni di un esponente della minoranza consiliare, che ne chiedeva l’attivazione. “Comprendo che la situazione difficile che stiamo vivendo da mesi possa aver fatto passare sotto traccia alcuni provvedimenti adottati mesi fa dal governo regionale nell’ambito della gestione dell’emergenza – continua la Verì - ma ribadisco che chi ricopre incarichi istituzionali ha il dovere di non fornire informazioni distorte ai cittadini, già costretti a districarsi tra ordinanze e regolamenti che cambiano di giorno in giorno”.