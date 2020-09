Coronavirus, screening personale scolastico eseguiti finora 16763 test

Lo annuncia l'assessore alla sanità Nicoletta Verì.

Sono 16763 i test sierologici eseguiti finora in Abruzzo sul personale scolastico, nell’ambito dello screening nazionale per contenere il contagio da Covid 19. Lo comunica l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, specificando che rispetto alla scorsa settimana si registra un incremento di 1662 esami. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila i test eseguiti sono stati 3248 (+365 rispetto al dato di venerdì scorso), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 4901 (invariato), nella Asl di Pescara 4221 (+942), nella Asl di Teramo 4393 (+355). I test risultati positivi sono stati 118: 32 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila (+2 rispetto a venerdì scorso), 37 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti (invariato), 31 nella Asl di Pescara (+8) e 18 nella Asl di Teramo (-1 per una rettifica). Per tutti sono scattati i protocolli di sicurezza e la contestuale presa in carico da parte del sistema sanitario regionale.