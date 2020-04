Coronavirus, mancata erogazione del contributo ai lavoratori, Cisl Fp chiede chiarimenti a manager Asl Schael

Ad intervenire è Segretario Generale della Cisl FP Abruzzo e Molise Traniello che scrive al direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael

"Il decreto “Cura Italia” ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie. Tra questi vi è l’articolo 63 del D.L. 18/2020 che ha previsto un contributo economico da erogare ai lavoratori nella mensilità di aprile. Ci risulta che tale compenso non venga corrisposto agli aventi diritto nei tempi previsti." E' quanto precisa in una lettera inviata a mezzo pec al manager della Asl Lanciano Vasto Chieti,Thomas Schael e per conoscenza all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il segretario generale della Cisl Fb Abruzzo Molise Vincenzo Traniello. "Alla luce di quanto accaduto, appare assolutamente necessario un chiarimento, a tutela del diritto dei lavoratori coinvolti. Siamo certi - conclude Traniello - che questa amministrazione, consapevole della delicatezza della questione, interverrà immediatamente come richiesto".