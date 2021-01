Coronavirus, aggiornamento dati vaccinazioni in Abruzzo al 12 gennaio ore 18

In Oncologia sono arrivati i doni della Onlus “La conchiglia”, guidata da Mariella Alessandrini, in prima linea nelle attività di supporto ai malati di tumore, che con l’aiuto di volontarie e alcune pazienti ha realizzato cappellini, da uomo e da donna, e sportine da agganciare alle poltrone chemioterapiche per contenere libri, pc e materiale utilizzato durante la permanenza in reparto per le cure.