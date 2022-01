Coronavirus Abruzzo: terza dose vaccinazione, da oggi attiva la piattaforma per la fascia di età 12-15 anni

Possono prenotare la somministrazione sulla piattaforma solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi

Sarà attiva da oggi, gradualmente dalle ore 14, la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per chi ha compiuto 12 anni.

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità. Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Possono prenotare la somministrazione sulla piattaforma solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi (il termine, già da lunedì 10, sarà ridotto a 4 mesi in base alle indicazioni ministeriali). Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.