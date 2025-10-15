Mercoledì 15 Ottobre 2025

Sanità

Cantieri per Case e Ospedali dí comunità, l’assessore Verì fa il punto su stato avanzamento lavori

15/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Cantieri per Case e Ospedali dí comunità, l’assessore Verì fa il punto su stato avanzamento lavori

Nessun ritardo, - dice l’assessore regionale alla Salute, - alcune strutture saranno Pronte entro il 2025.”

Pescara, 15 ott. – Non c’è alcun ritardo, da parte della Regione Abruzzo e delle Asl, nella realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità: al momento tutti gli obiettivi stabiliti dal cronoprogramma Pnrr sono stati raggiunti e centrati.

Lo precisa il Dipartimento Sanità, puntualizzando i dati diffusi oggi dalla Cgil.


Per quanto riguarda le Case della Comunità, in Abruzzo sono stati avviati 33 cantieri su 40 previsti, pari all'82.50 per cento del totale. Sul fronte della spesa, invece, l’avanzamento dei pagamenti registrato sul sistema Regis vede la nostra regione tra le realtà più virtuose a livello nazionale: è stato raggiunto il 25.4 per cento, che vale il quinto posto nella graduatoria nazionale. Alcune opere hanno registrato picchi molto più elevati, come Casoli (96.14 per cento), L'Aquila (64.57) e Lanciano (63.69).

Per gli Ospedali di Comunità, i cantieri avviati sono 9 sugli 11 previsti, pari all’81.8 per cento del totale. E sulla spesa, la percentuale dei pagamenti è intorno al 19 per cento, con picchi (sempre su Regis) pari al 46.54 per Chieti e 35.29 per San Valentino.

Numerose strutture saranno pronte entro la fine del 2025 e tra queste spiccano le case della comunità dell’Aquila, Vasto, Ortona, Casoli, Martinsicuro e Montorio Al Vomano, mentre gli ospedali della comunità che saranno pronti quest’anno sono L'Aquila, Atessa, Città Sant'Angelo e Atri.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo Nicoletta Verì

Potrebbero interessarti

HPV, non solo cervice: successo per il congresso scientifico all’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni

Medici e specialisti a confronto sulle conoscenze nell’ambito dello screening rimarcando l’importanza della prevenzione e del vaccino nel contrasto al Papilloma Virus

Ok del Consiglio Superiore Lavori Pubblici al progetto per il nuovo ospedale di Vasto

Il Direttore generale della Asl Mauro Palmieri: "Oggi stesso sarà trasmesso il documento del Consiglio Superiore Lavori Pubblici allo studio professionale che ha redatto il Piano di fattibilità tecnico-economico rafforzato, nel quale devono essere integrate le prescrizioni ricevute"

Prenotazione nel 2029? E’ un errore La Asl spiega cos’è capitato a un utente

Il direttore generale Palmieri “Lo spiacevole episodio capitato a questo utente - ha evidenziato un errore di sistema che non era noto, e che è stato prontamente corretto.

Al via la sperimentazione della Riforma della Disabilità anche in Abruzzo

Al via la sperimentazione della Riforma della Disabilità anche in Abruzzo

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb