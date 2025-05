Voucher patenti: Santangelo, pubblicato elenco beneficiari

Sono 279 i voucher erogati dalla Regione Abruzzo per il conseguimento delle patenti di guida professionale in favore di lavoratori e disoccupati.

Gli uffici regionali hanno pubblicato l’elenco dei primi beneficiari che hanno aderito all’avviso dell’FSE Plus “Voucher formativi individuali per il conseguimento di patenti di guida” pubblicato il 14 gennaio scorso, che prevede la possibilità di avere un contributo economico per il conseguimento della patente di guida cosiddetta professionale, cioè dalla categoria “C” in poi.

“L’avviso ha ottenuto un grande riscontro – sottolinea l’assessore alla Formazione Roberto Santangelo – e il numero dei voucher erogati in questa prima fase conferma quanto interesse abbia avuto tra lavoratori e disoccupati. Su questa misura abbiamo previsto una dotazione di 1,5 milioni di euro, la prima tranche di voucher erogati ha assorbito circa 800 mila euro, ma è nostra intenzione incrementare il fondo nell’ipotesi in cui dovessimo registrare un ulteriore aumento della domanda”.

L’elenco provvisorio dei beneficiari pubblicato oggi sul sito cesione.regione.abruzzo.it fa riferimento alle domande presentate dal 20 gennaio al 31 marzo 2025, ma si tratta solo di un primo elenco perché altri ne arriveranno in coincidenza delle finestre previste nell’avviso. “E’ il caso di ricordare – aggiunge Santangelo – che l’avviso è tutt’ora operativo e che la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025, quindi i lavoratori o disoccupati interessati ad avere un contributo economico per il conseguimento della patente hanno tempo e modo per presentare domanda. Peraltro, gli uffici mi hanno segnalato un alto numero di domande rigettate (82) che, se da un lato conferma l’interesse e l’attualità dell’avviso, dall’altro suggerisce una maggiore attenzione da parte dei potenziali beneficiari nel presentare la domanda, tenuto conto che la procedura è stata molto semplificata. Per la seconda finestra, attualmente operativa in scadenza il 30 giugno, – conclude l’assessore – già ci sono oltre 100 istanze”.

Finanziato nell’ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027, l’avviso “Voucher formativi individuali per il conseguimento di patenti di guida” prevede l’erogazione di un voucher personale fino a 3 mila euro per quei lavoratori o disoccupati che intendono acquisire patenti di guida necessarie per l’attività lavorativa. Possono presentare domanda gli inoccupati, disoccupati o occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, residenti in Regione Abruzzo ed in possesso almeno di patente di guida di tipo B. I candidati che risultino occupati con contratto di lavoro subordinato alla data di presentazione dell’istanza devono essere in possesso di reddito ISEE (ultimo disponibile) non superiore a 30 mila euro. Il prossimo elenco di beneficiari coincidente con la seconda finestra dell’avviso verrà pubblicato tra settembre e ottobre.