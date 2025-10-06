Lunedì 06 Ottobre 2025

Politica

Viabilità: Magnacca, 1,7 mln per manutenzione strade aree industriali del vastese

06/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L'assessore regionale alle attività produttive " Questi lavori interesseranno la sede stradale ma l'impegno di Regione Abruzzo è finalizzato a rendere più attrattive le nostre zone industriali per consentire alle aziende presenti di essere competitiva anche in termini di logistica e per favore nuovi insediamenti".

“Partendo dalla zona industriale della Val Sinello si concretizza il programma predisposto dalla Giunta Marsilio per l’attività manutentiva delle sedi stradali delle aree industriali dell’Arap finanziati con i fondi FSC 2021/2027 finanziati dalla Regione Abruzzo”. A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca che questa mattina ha presenziato alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria a servizio dell’agglomerato industriale Val Sinello. L’impegno economico di questa prima serie di interventi interesseranno le aree industriali di Vasto, San Salvo e la Valsinello per un importo pari a 1,7 milioni di euro. "Questi lavori interesseranno la sede stradale ma l'impegno di Regione Abruzzo è finalizzato a rendere più attrattive le nostre zone industriali per consentire alle aziende presenti - sottolinea l'assessore Magnacca - di essere competitiva anche in termini di logistica e per favore nuovi insediamenti". Erano presenti il commissario Arap Mario Battaglia, il direttore generale Arap Antonio Morgante, il direttore dell’ufficio tecnico Arap Nicola Bernabeo, i sindaci di Gissi e Monteodorisio Agostino Chieffo e Catia Di Fabio e il consigliere regionale Francesco Prospero. I lavori, aggiudicati all’impresa Adriatica Strade S.p.A. di Termoli, interesserà il tratto viabile compreso tra la rotatoria sulla S.P. 154 fino alle rampe d’innesto sulla S.P. 150 e quindi per una complessiva lunghezza di oltre 5 km. “L’intervento prevede non solo l’esecuzione del tappetino bituminoso ma anche estese bonifiche di tratti gravemente ammalorati per cedimenti e/o presenza di sottoservizi realizzati nel corso del tempo. I lavori prevedono inoltre il ripristino dell’impianto semaforico in corrispondenza della traversa B e la nuova segnaletica orizzontale e verticale” specifica l’assessore Magnacca. È momentaneamente escluso l’intervento sul ponte in attraversamento del fiume Sinello al pari di quello che insiste sulla S.P. 150 in quanto per tali strutture sono in corso le preliminari ma obbligatorie verifiche di natura statica. Esaurita tale fase di controllo, con successivo lotto già previsto, saranno affidati i relativi lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e di rifacimento dei giunti di dilatazione. In rapida successione ma con differenti contratti attuativi avranno inizio nelle prossime settimane analoghi interventi sulle aree industriali di San Salvo e Vasto così come negli agglomerati della Val di Sangro e delle altre Unità territoriali di Arap in tutta la regione.

