Approvata la Riforma Urbanistica dopo 40 Anni: una svolta per la sostenibilità e lo sviluppo del territorio in Abruzzo

"L'assessore Campitelli celebra la nuova legge, frutto di sinergia tra professionisti, cittadini e associazioni, focalizzata sulla riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la semplificazione delle procedure, promettendo una prospettiva urbanistico-ecologica ed edilizia di qualità."

"Oggi è una giornata storica, dopo 40 anni una nuova legge urbanistica al passo con i tempi, che tutela l'ambiente e agevola lo sviluppo del territorio in modo sostenibile ed efficiente". Così l'assessore regionale all'urbanistica, Nicola Campitelli, a margine del consiglio regionale che ha approvato il suo progetto di legge per riformare la legge 18/83 "non più rispondente alle nuove esigenze del territorio".

"La nuova legge sull'urbanista è nata con un lavoro sinergico tra gli ordini professionali, le associazioni e i cittadini che hanno potuto proporre migliorie attraverso il portale regionale. È strutturatola - sottolinea Campitelli - su tre linee guida principali: riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, quindi maggiori attenzione sul rischio sismico e il dissesto idrogeologico, e la semplificazione delle procedure per pianificare il territorio della regione Abruzzo in maniera completamente diversa rispetto a quanto fatto fino a oggi aumentando la qualità urbanistico-ecologica ed edilizia. Diverse amministrazioni regionali hanno intrapreso l'iter di riforma, senza mai raggiungere l'obiettivo, questo governo regionale ha saputo cogliere l'ambizioso obiettivo. Ringrazio - conclude l'assessore - tutto il gruppo di lavoro composto dai componenti del Consiglio Regionale, della Giunta, i consulenti esterni e l'architetto Vincenzo Pellegrini".