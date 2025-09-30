Marted 30 Settembre 2025

Politica

Trignina, Sigismondi (FdI): “Dal MIT via libera a sicurezza e potenziamento, finalmente risorse e programmazione concreta”

30/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Trignina, Sigismondi (FdI): “Dal MIT via libera a sicurezza e potenziamento, finalmente risorse e programmazione concreta”

Il senatore: “Dopo decenni di attese, il governo inserisce la statale tra le priorità”

"Questa mattina, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è svolto l’incontro sulla strada statale Trignina da me promosso insieme al senatore Costanzo Della Porta”. A dichiararlo è il senatore Etelwardo Sigismondi (FdI), che ha fatto il punto sugli sviluppi legati alla messa in sicurezza e al futuro potenziamento dell’arteria che collega Abruzzo e Molise.

Alla riunione hanno preso parte una delegazione di sindaci del territorio, l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis e il sottosegretario di Stato Antonio Iannone.

“Dal confronto – spiega Sigismondi – è emersa la volontà del governo di procedere su due binari: da un lato gli interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada, dall’altro l’avvio del percorso per inserire, nel contratto di programma tra MIT e Anas, il potenziamento per lotti funzionali. Sono già state individuate le risorse per redigere il piano di fattibilità tecnico-economica, passaggio indispensabile per avviare l’iter”.

Il senatore sottolinea come, nonostante da decenni si parli del raddoppio e della messa in sicurezza della Trignina, mai fino ad oggi la statale era stata inserita negli atti di programmazione ufficiali.

“Continuiamo a lavorare – conclude Sigismondi – per garantire risposte concrete e la sicurezza di una strada fondamentale per il nostro territorio, dando finalmente seguito alle richieste dei cittadini e delle amministrazioni locali”.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Lega Abruzzo, Dipartimenti regionali riuniti a Pescara, Tancredi: al centro territorio e agenda 2026

"I Dipartimenti sono l'ossatura del partito, lo strumento più efficace per intercettare le esigenze della gente e tradurle in proposte concrete da portare avanti a tutti i livelli"

Infrastrutture, D'Incecco (Lega): in arrivo dal Mit oltre 38 milioni per le strade abruzzesi

Il coordinatore regionale della Lega sottolinea l'importanza del finanziamento per le province abruzzesi.

Pescara, Festa dell’Unità regionale e provinciale. Il PD: "Giorni intensi di partecipazione e confronto"

Il PD: "Un successo di partecipazione e di proposta per l’Italia, l’Abruzzo e la città”

GD su Festa dell'Unità: "Dopo gli incontri promossi l'idea di un tavolo permanente di confronto con parti sociali e istituzioni sulle politiche industriali"

Il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno sulla Festa "Per noi occasione di crescita e presenza sulle priorità per l’Abruzzo e Pescara"

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb