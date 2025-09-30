Trignina, Sigismondi (FdI): “Dal MIT via libera a sicurezza e potenziamento, finalmente risorse e programmazione concreta”

Il senatore: “Dopo decenni di attese, il governo inserisce la statale tra le priorità”

"Questa mattina, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è svolto l’incontro sulla strada statale Trignina da me promosso insieme al senatore Costanzo Della Porta”. A dichiararlo è il senatore Etelwardo Sigismondi (FdI), che ha fatto il punto sugli sviluppi legati alla messa in sicurezza e al futuro potenziamento dell’arteria che collega Abruzzo e Molise.

Alla riunione hanno preso parte una delegazione di sindaci del territorio, l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis e il sottosegretario di Stato Antonio Iannone.

“Dal confronto – spiega Sigismondi – è emersa la volontà del governo di procedere su due binari: da un lato gli interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada, dall’altro l’avvio del percorso per inserire, nel contratto di programma tra MIT e Anas, il potenziamento per lotti funzionali. Sono già state individuate le risorse per redigere il piano di fattibilità tecnico-economica, passaggio indispensabile per avviare l’iter”.

Il senatore sottolinea come, nonostante da decenni si parli del raddoppio e della messa in sicurezza della Trignina, mai fino ad oggi la statale era stata inserita negli atti di programmazione ufficiali.

“Continuiamo a lavorare – conclude Sigismondi – per garantire risposte concrete e la sicurezza di una strada fondamentale per il nostro territorio, dando finalmente seguito alle richieste dei cittadini e delle amministrazioni locali”.