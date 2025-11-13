Trignina, Sabrina Bocchino (Lega): massima attenzione, al lavoro con il Mit per risolvere le criticità

Giovedì 13 Novembre 2025

13/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Oggi la vice coordinatore regionale della Lega, sarà presente, a Roma, all'incontro in programma con il Ministro Matteo Salvini.

"Massima attenzione da parte della Lega verso le problematiche della Strada Statale 650 'Trignina'. Si lavora e non da ora, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per risolvere le criticità di questa arteria strategica per Abruzzo e Molise". Così Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega, che oggi sarà presente, a Roma, all'incontro in programma con il Ministro Matteo Salvini.

"Già nell’aprile 2023, - fa presente – ho partecipato personalmente ad un primo tavolo al Mit con i sindaci dei Comuni abruzzesi e molisani che insistono sul tracciato della Trignina. Un incontro operativo, con la presenza di Anas e della Direzione generale strade, nel corso del quale è stata avviata la programmazione di un piano per il potenziamento e la messa in sicurezza dell'arteria, nel tratto compreso tra San Salvo e Trivento, particolarmente esposto al rischio di incidenti. Per questo tratto e per la messa in sicurezza degli svincoli è stato fra l'altro previsto un investimento complessivo di circa 190 milioni di euro. Segnale, quindi, di un impegno concreto. Successivamente - fa presente -, il 25 settembre scorso è stato istituito un tavolo permanente di concertazione, su iniziativa del Ministro, per accelerare l'iter e recepire le istanze anche delle Camere di Commercio abruzzesi e molisane. Il tavolo permanente è stato aggiornato a oggi per fare il punto sullo stato dei procedimenti amministrativi legati al finanziamento delle risorse necessarie alla progettazione e alla messa in sicurezza della strada. L'attenzione, quindi, ribadisco, è massima. Come Lega - conclude - siamo sempre stati al fianco dei territori. Continueremo a lavorare affinché ci siano meno burocrazia e più infrastrutture sicure".

