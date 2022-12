Tribunali minori, Ostellari: Con Nordio passo avanti per tutelarli

“I dati lo dimostrano: i tribunali cosiddetti ‘minori’ di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto hanno in realtà performance d’eccellenza. La loro chiusura rappresenterebbe un passo indietro per tutto il territorio abruzzese".

L’incontro di oggi, con il ministro Nordio, il governatore abruzzese Marco Marsilio, i sindaci dei comuni coinvolti e i presidenti dei rispettivi Ordini Forensi può rappresentare un ulteriore passo in avanti rispetto al percorso già tracciato nella scorsa legislatura in Commissione giustizia al Senato, insieme anche ai colleghi Bagnai e D’Eramo. L’obiettivo è approfondire il dossier e individuare una soluzione che consenta di tutelare non solo i quattro Tribunali abruzzesi, ma anche gli altri tribunali minori italiani”.