Tribunali minori Abruzzo, riunione di Forza Italia a Montecitorio, garantito sostegno alla proposta di rinvio chiusura presidi abruzzesi

Lo annuncia il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano

Forza Italia garantirà l’assoluto sostegno in Parlamento alla proposta di emendamento per rinviare la chiusura dei tribunali minori di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. E' la decisione che è stata presa oggi al termine di un incontro che si è svolto questo pomeriggio, presso la sede del Gruppo di Forza Italia di Montecitorio. Alla riunione erano presenti anche il presidente del Gruppo di FI alla Camera, on. Roberto Occhiuto, il sottosegretario alla giustizia, on. Francesco Paolo Sisto, e i rappresentanti degli Ordini forensi delle quattro sedi dei tribunali minori abruzzesi per le quali è stata fissata la chiusura il 14 settembre del 2022, i sindaci dei territori dove si trovano i presidi interessati dal provvedimento di soppressione.

"Sebbene manchi più di un anno, - sottolinea il deputato e coordinatore regionale del partito in Abruzzo, Nazario Pagano - è urgente fin da subito presentare un emendamento per prorogare di almeno un anno la data di chiusura di questi tribunali, poiché a breve i giudici saranno costretti a aggiornare il calendario delle udienze in sedi diverse da quelli attuali, arrecando gravi disservizi e un aggravio delle spese da parte dei cittadini."