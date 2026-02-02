Torino, poliziotti feriti durante la manifestazione: la solidarietà del presidente Mariani

Il presidente della Commissione Vigilanza non usa mezzi termini nel condannare quanto accaduto, ribadendo la necessità di distinguere il diritto alla protesta da atti di violenza che nulla hanno a che vedere con il dissenso democratico.

È di indignazione e ferma condanna il commento che arriva dal presidente della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale d’Abruzzo, Sandro Mariani, esponente del partito DEmocratico, all’indomani dei gravi fatti avvenuti a Torino, dove sabato alcuni agenti delle Forze dell’Ordine sono rimasti feriti durante una manifestazione degenerata in violenza.

Nel corso del presidio indetto per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, la situazione è precipitata quando una frangia di manifestanti ha preso di mira i poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico. Tra i feriti anche Alessandro Calista, poliziotto pescarese, colpito durante gli scontri mentre stava svolgendo il proprio dovere a tutela della sicurezza collettiva. «Voglio esprimere piena solidarietà e vicinanza al poliziotto pescarese Alessandro Calista – ha dichiarato Mariani – vittima di una brutale ed ignobile aggressione da parte di alcuni delinquenti mentre prestava servizio a Torino. A lui e alla sua famiglia va l’augurio di una pronta e completa guarigione». Il presidente della Commissione Vigilanza non usa mezzi termini nel condannare quanto accaduto, ribadendo la necessità di distinguere il diritto alla protesta da atti di violenza che nulla hanno a che vedere con il dissenso democratico.

«Non posso che condannare con fermezza ogni forma di violenza – sottolinea – e rinnovare la vicinanza ai nostri uomini delle Forze dell’Ordine che, ogni giorno, operano con professionalità e senso del dovere per garantire sicurezza e legalità». Parole che si inseriscono in un clima di crescente preoccupazione per l’escalation di tensioni durante manifestazioni pubbliche, dove troppo spesso a pagare il prezzo più alto sono proprio gli agenti impegnati in prima linea. Ancora una volta, a Torino, la cronaca restituisce l’immagine di una protesta sfociata in aggressione, con feriti tra chi indossava una divisa e stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro.