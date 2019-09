Testa replica alle accuse di Pd e del M5S

"Verginelli sui giornali e predatori di poltrone in Consiglio regionale. E' questo l'atteggiamento di Pd e 5 Stelle che continuano ad insultare e fare polemica sulle poltrone, eppure fino ad oggi nessuno li ha mai visti rinunciare ad un solo incarico che spettasse all'opposizione.

Una precisazione, questa, doverosa nei confronti dei consiglieri Paolucci e Marcozzi che con risibili comunicati cercano di buttare fango sul presidente Marsilio e sulla sua maggioranza" è quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa . "Per ristabilire l'esatto ordine delle cose ricordo che l'individuazione dei nuovi vertici delle aziende collegate alla Regione rientra nelle prerogative del governo regionale, suffragate dalla volontà popolare che ha fortemente voluto, ad ogni livello, una nuova governance. Capisco, visto ciò che è accaduto a livello nazionale, che il concetto di volontà popolare non viene ben accettato da Pd e 5 Stelle, ma la regola è chiara : chi vince governa e chi perde torna a casa. Realtà che evidentemente non viene condivisa dai nuovi alleati Paolucci e Marcozzi che forse vorrebbero mantenere ai vertici delle aziende gli uomini indicati dal precedente governo regionale. Davvero due facce della stessa medaglia, Pd e pentastellati, medesimo modus operandi ed equiparati da un identico comportamento ipocrita. Non è un caso - conclude Testa- che abbiano dato vita all'insana alleanza a livello nazionale".