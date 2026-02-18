Mercoledì 18 Febbraio 2026

Politica

Teatro Marrucino. Marsilio: “Onorati gli impegni, messi in sicurezza bilanci e programmazione 2025-2026”

18/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Teatro Marrucino. Marsilio: “Onorati gli impegni, messi in sicurezza bilanci e programmazione 2025-2026”

Approvato in Consiglio regionale l’emendamento della Giunta: completato il contributo annuale e recuperate risorse non disponibili al momento della prima stesura del Bilancio.

“Onorando gli impegni assunti, il Consiglio regionale ha approvato l’emendamento predisposto dalla Giunta regionale con il quale si completa lo stanziamento annuale a beneficio del Teatro Marrucino.

I 287.000 euro si aggiungono nel Bilancio 2026 al contributo inizialmente iscritto nella proposta iniziale di Bilancio, arrivando così alla complessiva cifra di 300.000 euro. Come era stato ampiamente spiegato, la modesta cifra iniziale si spiegava con un tecnicismo contabile, rispetto al quale dovevamo solo attendere che maturassero in poche settimane alcune scadenze, grazie alle quali sono stati recuperati fondi che non erano immediatamente disponibili al momento della sua predisposizione. Questo contributo consentirà al Teatro di proseguire con serenità nella sua gestione e programmazione. Nello stesso emendamento, sono contenuti anche i 200.000 euro di contributo aggiuntivo che vennero approvati durante l’estate scorsa, ma che per mere ragioni contabili non era stato possibile erogare entro l’anno. In tal modo, si garantisce al Teatro anche la sicura chiusura del Bilancio relativo all’anno 2025.

La Giunta Marsilio conferma la sua attenzione e vicinanza alle Istituzioni culturali abruzzesi, che mai come in questi anni hanno ricevuto fondi e risorse per valorizzare la loro attività.” È quanto dichiara il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Chieti Marco Marsilio

Potrebbero interessarti

Fratelli d’Italia Lanciano, Gianluca D’Intino nuovo capogruppo in Consiglio comunale

Cambio al vertice del gruppo FdI: subentra a Gabriele Di Bucchianico. “Nomina legittima, nessuna procedura da rifare”

Amministrative Chieti 2026, il centrosinistra e le liste civiche avviano il percorso politico: sinergia Ferrara e Legnini su liste e programma

Dal tavolo la richiesta a Giovanni Legnini della disponibilità alla candidatura a sindaco della coalizione di centrosinistra e civica per le elezioni amministrative del 2026.

Fratelli d'Italia Pescara investe sulla sicurezza, al via corso di difesa personale per le donne

Sette incontri tra tecnica e consapevolezza. Non solo mosse per reagire, ma strumenti per riconoscere il pericolo e gestire la paura: il progetto punta a diventare un modello replicabile nei Comuni.

Patto per l'Abruzzo respinge la Riforma del Sistema elettorale proposta dal Presidente Marsilio

"Pronti a difendere rappresentanza territoriale e parità di genere"

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb