Taser in dotazione alle forze dell'ordine di Lanciano e altri comuni, Giovanni Finoro(Lega) plaude all'iniziativa

L'assessore comunale della Lega: attendiamo che vengano dotati di questo importante strumento, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine, anche i carabinieri di Fossacesia.

“Accolgo con favore la notizia dell’arrivo in dotazione alle forze dell’ordine nel comune di Lanciano e in altri cinque comuni di media grandezza dell’Abruzzo. Il bisogno di sicurezza dei nostri cittadini ha bisogno di risposte tangibili, che la Lega di Matteo Salvini sta dando”.

È quanto dichiara l’assessore alla sicurezza del Comune di Fossacesia e coordinatore comunale della Lega, Giovanni Finoro, appresa la notizia dell’arrivo in dotazione alle forze dell’ordine lancianesi e di altre quattro città abruzzesi del Taser, la pistola ad impulsi elettrici. “Si tratta di un grande risultato raggiunto dal nostro partito grazie al lavoro iniziato da Salvini, durante il governo Conte I, poi continuato dall’attuale sottosegretario all’interno Nicola Molteni supportati dai nostri parlamentari abruzzesi. Questi strumenti - prosegue il coordinatore Finoro - permettono alle nostre forze dell’ordine di poter intervenire con strumenti di deterrenza maggiori a difesa dei cittadini minacciati da comportamenti violenti e indegni.” “Ora attendiamo – conclude Finoro - l’arrivo di questo strumento in dotazione anche ai carabinieri della locale stazione di Fossacesia, forti del lavoro svolto dal nostro segretario regionale Luigi D’Eramo e dall’intero gruppo parlamentare, per affrontare con uno strumento in più le situazioni difficili. Questo tema ci porta inevitabilmente a ringraziare tutti gli agenti delle forze dell'ordine che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei nostri cittadini in tutte le situazioni."