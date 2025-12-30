Marted 30 Dicembre 2025

Strade nei piccoli comuni, la Lega: oltre 600mila euro all’Abruzzo per il 2025

30/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo

Finanziamenti del Mit a cinque centri sotto i 5mila abitanti: risorse per sicurezza e manutenzione della viabilità locale

Oltre 600mila euro in arrivo per i piccoli comuni abruzzesi destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete stradale. A darne notizia sono i vertici regionali della Lega dopo l’approvazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ripartisce il Fondo per gli investimenti stradali nei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti per l’anno 2025.

A commentare il provvedimento sono Daniele Ferella, segretario provinciale della Lega L’Aquila, Maurizio Bucci per Chieti, Emanuele Evangelista per Pescara e Andrea Scordella, commissario provinciale per Teramo. Il fondo nazionale, pari a 12 milioni di euro, è stato distribuito secondo la graduatoria approvata dal Mit. All’Abruzzo sono stati assegnati complessivamente 603.600 euro, in base ai criteri definiti dal decreto interministeriale n. 72 del 7 ottobre 2025.

Cinque i comuni abruzzesi ammessi al finanziamento per il 2025: Basciano, Sante Marie e Colledimezzo riceveranno 150mila euro ciascuno; Canistro 63.060 euro; Picciano 90.540 euro. «Si tratta di risorse preziose – sottolineano gli esponenti della Lega – che consentiranno ai comuni più piccoli, spesso con bilanci limitati, di intervenire su infrastrutture fondamentali per la sicurezza, la vivibilità e lo sviluppo dei territori». «Ancora una volta – concludono – il Ministero guidato da Matteo Salvini dimostra attenzione concreta verso i piccoli comuni, con fondi certi, criteri trasparenti e interventi mirati. Investire in queste realtà significa rafforzare la sicurezza stradale, sostenere l’economia locale e migliorare la qualità della vita».

