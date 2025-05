Stop ai Bus elettrici strada Parco, La regione Abruzzo aderisce al ricorso di Tua e Comune contro la decisione del TAR

Il presidente della Regione: confidiamo che anche in questa occasione il Consiglio di Stato chiarirà i dubbi che sistematicamente vengono messi in discussione nelle sentenze del Tar.

L’Aquila, 28 maggio 2025 - “La Regione Abruzzo aderisce al ricorso d’urgenza che la Tua e il Comune di Pescara presenteranno al Consiglio di Stato per richiedere un provvedimento monocratico di assoluta urgenza per sospendere l’ordinanza del Tar di Pescara sui bus elettrici lungo la Strada Parco".

"Armati di santa pazienza confidiamo che anche in questa occasione il Consiglio di Stato chiarirà i dubbi che sistematicamente vengono messi in discussione nelle sentenze del Tar. Siamo convinti anche dalla bontà del servizio mostrato in questi giorni di esercizio e dalla più che positiva risposta da parte dell’utenza”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.