Stazione di Vasto-San Salvo, nuova facciata e nuovi interni, le anticipazioni del sindaco Magnacca ricevute da RFi

Rete Ferroviaria Italiana si appresta a concludere la fase progettuale esecutiva con l’apertura di uno nuovo cantiere per la sistemazione della facciata e delle parti esterne.

“Ciò che si è ottenuto è il frutto del lavoro costante di questa Amministrazione che da anni ha mantenuto rapporti diretti con RFI. E’ il risultato del nostro impegno, che parte da lontano, sin dal nostro insediamento con l’attenzione al mantenimento dello snodo ferroviario ad uso industriale, l’abbattimento delle barriere architettoniche della stazione, delle fermate dei treni a lunga percorrenza come il Frecciabianca a tutto vantaggio di un territorio che ha bisogno di una mobilità non solo sostenibile ma anche veloce capace di dialogare con l’intero sistema dei trasporti”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che annuncia come dopo l’intervento che sta interessando l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’attivazione dei percorsi tattili per i non vedenti, che stanno rendendo più smart e più easy la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, Rete Ferroviaria Italiana ora si appresta a concludere la fase progettuale esecutiva con l’apertura di uno nuovo cantiere per la sistemazione della facciata e delle parti esterne.

Il sindaco di San Salvo questa mattina ha ricevuto garanzie in tal senso dalla Direzione nazionale di RFI del settore Stazioni Ingegneria e Investimenti nel corso di una videoconferenza alla quale ha partecipato il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano. “E’ un progetto ambizioso e veloce quello studiato e che ci è stato annunciato da RFI che riguarderà lo sviluppo delle aree esterne della nuova stazione di Vasto-San Salvo” dichiara il sindaco Magnacca. “Parte da un’idea di sviluppo del territorio in una dimensione di mobilità sostenibile, gradevole dal punto di vista estetico. Un intervento che riqualifica gli edifici della stazione che ha già sulle spalle qualche anno e mostra tutto il segno dei tempi. Una nuova concezione che richiama anche gli elementi naturali del nostro territorio come le onde del mare e le dune di sabbia”.