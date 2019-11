Sociale, il Comune di Vasto ottiene 570mila euro per il progetto Agorà

La rete progettuale che ha quale obiettivo prioritario quello di contrastare il fenomeno della povertà nelle sue diverse forme e l’esclusione sociale

Il Comune di Vasto, capofila dell’Ambito 07 ha ottenuto il finanziamento regionale di 570.0000,00 euro per il progetto “Agorà”. Il progetto promosso da circa 60 Comuni insieme ad altri Partner: Camera di Commercio, Associazione UN.L.PMI, Consorzio Cooperative Sociali S.G.S., Associazione Sociologica per la Ricerca ed Azione, Blue Line, Cassandra Solutions, Federterziario Chieti, PMI Services, è stato presentato oggi in Municipio.

“La nostra rete - ha spiegato l’assessore con delega alle Politiche Sociali, Lina Marchesani - è risultata l’unica rete progettuale valutata positivamente dalla Regione e si è collocata al terzo posto in Abruzzo. Agorà - ha aggiunto l’assessore Marchesani - promuove e sostiene progetti di innovazione sociale. L’obiettivo prioritario è quello di contrastare il fenomeno della povertà nelle sue diverse forme e dell’esclusione sociale attraverso l’avvio sperimentale di un centro di aggregazione sociale capace di autosostenersi. Nei primi due mesi del 2020 saranno pronti gli avvisi che consentiranno di individuare 100 persone per tirocini formativi con voucher da 1500 euro ed altre 100 persone per borse lavoro. Per offrire sostegno sociale e dedicare la giusta attenzione alla promozione culturale è stata individuata nel centro storico e più precisamente a Palazzo Mattioli in Corso de Parma la sede del progetto”. “Finora l’ambito vastese - ha concluso il referente del progetto Antonio Barsanofio Ariano - ha presentato 8 progetti e ne sono stati finanziati 4.

Agorà è sicuramente una iniziativa molto impegnativa e ambiziosa. Si procederà nelle prossime settimane per mettere in campo le varie fasi che consentiranno la creazione di realtà sostenibili per la lotta alla dispersione scolastica, l’inserimento socio - lavorativo dei giovani e di persone svantaggiate”.