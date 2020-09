"Se si continua a mettere le mani sulle norme non si arriva mai alla conclusione". dice Marsilio che propone di mettere insieme in 48 ore tutte le competenze dei tecnici degli uffici delle 4 Regioni e quelli dell'Anci.

“Siamo tutti d’accordo sui contenuti, ho quindi proposto di prendere quarantotto ore per mettere insieme i tecnici degli Uffici speciali delle quattro Regioni del sisma centro Italia e l’Anci in rappresentanza dei Comuni per dire al Governo come scrivere le norme affinché funzionino e siano efficaci. Bisogna fidarsi di queste competenze e ho chiesto al Premier Conte e al Commissario Legnini di fare questo lavoro e cogliere questa ultima opportunità”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della lunga riunione sullo stato dell’arte della ricostruzione del Sisma del Centro Italia 2016, tenuta questo pomeriggio a Palazzo Chigi.

Per rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria, l’incontro si è tenuto nel cortile di Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del Commissario Straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, dei Presidenti delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo e di oltre novanta Sindaci del cratere. “Dopo tante occasioni mancate - ha aggiunto Marsilio - il combinato disposto del Decreto Semplificazioni di agosto deve essere l’occasione per arrivare finalmente ad una conclusione. Purtroppo, finora i testi dei decreti legge che arrivano in Parlamento sono sempre stati troppo stitici, bisogna sempre aggiungere molto e non si capisce bene chi le scriva queste norme, nonostante abbiamo messo, come Comuni e come Regioni, a disposizione i direttori degli Uffici, che ormai hanno acquisito monumentali competenze tecniche sulla ricostruzione.”