Sicurezza, D'Incecco (Lega): più forze dell'ordine in arrivo in Abruzzo

Saranno 77 i nuovi poliziotti che entreranno in servizio nei prossimi giorni.

"Più uomini e donne in divisa in Abruzzo. Saranno 77 i nuovi poliziotti che entreranno in servizio nei prossimi giorni, rafforzando i presidi di sicurezza in tutta la regione. Il piano di assegnazioni prevede 28 unità per l'Aquilano, 19 per il Chietino, 18 per il Pescarese, 12 per il Teramano.

Un intervento importante che va a potenziare il controllo del territorio e la tutela dei cittadini". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo. "Si tratta di un risultato concreto, frutto del buon lavoro della Lega e dell'impegno del Sottosegretario Nicola Molteni. La sicurezza – conclude – è e resterà una priorità assoluta per il nostro partito, in Abruzzo e a livello nazionale". Soddisfazione viene espressa anche da Andrea Scordella, responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza della Lega.

"L'arrivo di nuovi agenti di polizia – sottolinea - significa più prevenzione, più presidio del territorio e risposte più rapide alle esigenze delle comunità locali. Ringraziamo il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Molteni per aver dato ascolto alle istanze del territorio e dimostrato ancora una volta attenzione per l'Abruzzo".