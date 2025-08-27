Sentieri del Gran Sasso e del Centenario. Mannetti (Lega): presto una riunione operativa per pianificare interventi e individuare risorse

Il consigliere regionale della Lega “Il Centenario torni ad essere accessibile, sicuro e valorizzato. La Regione c’è e continuerà a investire sulla montagna”

Una riunione operativa con tutti gli attori coinvolti, a cominciare dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, quindi il Centro Turistico del Gran Sasso e i Comuni interessati, per pianificare nuovi interventi sulla sentieristica e individuare le risorse necessarie. A convocarla sarà la consigliera regionale della Lega, Carla Mannetti, con un obiettivo preciso: restituire al “Sentiero del Centenario” la piena fruibilità e il prestigio che lo hanno reso uno dei percorsi più suggestivi dell’Appennino.

“Il Centenario – sottolinea Mannetti – deve tornare ad essere accessibile, sicuro e valorizzato, ma altrettanto importante è non trascurare gli altri sentieri del Gran Sasso che oggi necessitano di manutenzione. Serve una sinergia tra tutte le istituzioni competenti e il mio impegno è quello di promuovere e convocare un incontro in tempi celeri”. L’esponente della Lega evidenzia come l’attenzione della Regione per la montagna sia sempre stata alta: “Grazie al lavoro dell’assessorato guidato dal vicepresidente della giunta, Emanuele Imprudente – spiega – sono stati stanziati quasi 5 milioni di euro per rifugi, bivacchi e sentieristica”.

Solo sul territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Comuni di Isola del Gran Sasso e L’Aquila, tra gli interventi già pianificati e in via di realizzazione, figurano: la riqualificazione del Rifugio Cerchiara (1.060.000 euro), il recupero del Bivacco Bafile (circa 200.000 euro), il potenziamento dei rifugi Piani di Fugno e Puzzillo (500.000 euro).

“Questi dati – conclude Mannetti – dimostrano una strategia chiara e una programmazione seria. La Regione c’è, continuerà a esserci e lavoreremo insieme per restituire piena dignità alle nostre montagne, che hanno dimostrato con i numeri quanto siano importanti anche per il turismo abruzzese”.