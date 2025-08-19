Scuola Abruzzo, Bagnai (Lega): più risorse a istituti Abruzzo colpiti da sisma, da Valditara segnale grande attenzione

Il deputato della Lega Alberto Bagnai “Ripartire dalla scuola è la strada giusta per contrastare con forza il fenomeno dello spopolamento delle aree interne”

Roma, 19 ago. - “Dal Ministro Valditara, che ringraziamo, arriva ancora un segnale di grande attenzione per l’Abruzzo e le scuole colpite dal terremoto a cui sono state assegnate nuove risorse finanziarie.

Fondi preziosi per garantire personale docente e amministrativo in un territorio come questo, dove gli eventi sismici del 2016 e del 2017 hanno avuto un impatto forte sui nostri cittadini, stravolgendo le vite di tante famiglie e di tanti ragazzi. Ripartire dalla scuola è la strada giusta per contrastare con forza il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, realizzare una effettiva ricostruzione che includa anche quella del tessuto sociale e assicurare un futuro florido ai nostri studenti. Per offrire opportunità di crescita e di lavoro ai più giovani è opportuno assicurare un servizio scolastico efficiente e pienamente operativo proprio come Valditara e la Lega stanno dimostrando di saper fare”. Lo dichiara il deputato della Lega Alberto Bagnai.