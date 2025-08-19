Marted 19 Agosto 2025

Politica

Scuola Abruzzo, Bagnai (Lega): più risorse a istituti Abruzzo colpiti da sisma, da Valditara segnale grande attenzione

19/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Scuola Abruzzo, Bagnai (Lega): più risorse a istituti Abruzzo colpiti da sisma, da Valditara segnale grande attenzione

Il deputato della Lega Alberto Bagnai “Ripartire dalla scuola è la strada giusta per contrastare con forza il fenomeno dello spopolamento delle aree interne”

Roma, 19 ago. - “Dal Ministro Valditara, che ringraziamo, arriva ancora un segnale di grande attenzione per l’Abruzzo e le scuole colpite dal terremoto a cui sono state assegnate nuove risorse finanziarie.

Fondi preziosi per garantire personale docente e amministrativo in un territorio come questo, dove gli eventi sismici del 2016 e del 2017 hanno avuto un impatto forte sui nostri cittadini, stravolgendo le vite di tante famiglie e di tanti ragazzi. Ripartire dalla scuola è la strada giusta per contrastare con forza il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, realizzare una effettiva ricostruzione che includa anche quella del tessuto sociale e assicurare un futuro florido ai nostri studenti. Per offrire opportunità di crescita e di lavoro ai più giovani è opportuno assicurare un servizio scolastico efficiente e pienamente operativo proprio come Valditara e la Lega stanno dimostrando di saper fare”. Lo dichiara il deputato della Lega Alberto Bagnai.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo Lega Alberto Bagnai

Potrebbero interessarti

Marinelli su artigianato: “Con Marsilio perse 2.827 imprese e meno 6.500 occupati."

Il segretario regionale del Pd "E’ come se nei 6 anni di governo della destra in Abruzzo fosse scomparsa la ex SEVEL”.

L’Abruzzo con la Palestina: approvati 500.000 euro per aiuti umanitari, la soddisfazione di Pd e Gd

“Un primo passo: l’Abruzzo non poteva restare in silenzio di fronte all’occupazione di Gaza”.

Legge ‘Salva Casa’, Campitelli (FdI): il Governo non la impugna, motivo di orgoglio per l’Abruzzo

Il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia: I fatti parlano chiaro: la legge è stata costruita con attenzione, competenza e piena aderenza alle esigenze del territorio.

Tribunali minori, proroga fino al 2027: il centrodestra esulta. “Ora avanti con la riforma definitiva”

Il centrodestra ottiene una proroga decisiva per la sopravvivenza dei tribunali minori, spostando la data di chiusura o accorpamento dal 2025 al 2027. La decisione, accolta con favore da avvocati e amministrazioni locali, rappresenta una boccata d’ossigeno per la giustizia di prossimità, spesso percepita come vicina ai cittadini.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb