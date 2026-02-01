Scontri di Torino e aggressioni a Lanciano, la Lega alza la voce: Sicurezza priorità assoluta

Il coordinatore cittadino Quirino Ciccocioppo: «Chi colpisce un poliziotto colpisce lo Stato. Nessuna tolleranza per i violenti»

I gravissimi scontri avvenuti nei giorni scorsi a Torino e le aggressioni ai danni delle Forze dell’Ordine registrate anche a Lanciano impongono,una svolta immediata e concreta sul tema della sicurezza. A intervenire é il coordinamento cittadino della Lega Lanciano che parla di un'emergenza non più rinviabile che riguarda le grandi città come i centri di provincia e che chiama in causa direttamente lo Stato e le sue responsabilità.

«Manifestare è legittimo, sfasciare le città e picchiare poliziotti no». Il principio ribadito dal leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini viene indicato come linea guida per un’azione politica chiara: tolleranza zero verso i violenti e massima tutela per chi garantisce l’ordine pubblico. La Lega chiede l’immediata approvazione del nuovo pacchetto sicurezza, con maggiori protezioni per le Forze dell’Ordine e strumenti di responsabilizzazione per chi scende in piazza per distruggere e aggredire, come l’introduzione di una cauzione per i responsabili dei disordini.

Torino, secondo il Carroccio, è ormai il simbolo di una deriva che coinvolge molte grandi città italiane, sempre più violente e difficili da vivere. Quartieri interi, denunciano i leghisti, sono soggetti a veri e propri “coprifuochi non scritti”, imposti dalla paura di scippi, aggressioni, accoltellamenti e violenze, comprese quelle contro le donne. In questo contesto, le Forze dell’Ordine restano l’ultimo e fondamentale baluardo di legalità e sicurezza.

Ma la violenza contro la divisa non è più un problema circoscritto alle metropoli. Anche Lanciano è stata teatro di un episodio particolarmente grave nel pomeriggio del 30 gennaio 2026, nel quartiere Santa Rita. Durante una perquisizione domiciliare in un appartamento di via Sigismondi, finalizzata alla ricerca di droga e armi, tre agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano, supportati dalla Questura di Chieti e dal Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono stati aggrediti con schiaffi, calci, lanci di oggetti, insulti e minacce. Uno degli occupanti avrebbe anche brandito un coltello da cucina. I tre poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Un episodio che si inserisce in un quadro già critico: nel quartiere Santa Rita sono in corso controlli straordinari dallo scorso novembre, in seguito a una maxi rissa tra clan rivali che aveva portato a perquisizioni, arresti e al sequestro di sostanze stupefacenti e di un’arma da fuoco.

«Quanto accaduto a Torino e quanto successo a Lanciano dimostrano che il problema della sicurezza è reale e diffuso», dichiara l’avvocato Quirino Ciccocioppo, coordinatore cittadino della Lega di Lanciano. «Chi aggredisce un poliziotto aggredisce lo Stato e tutta la comunità. Le Forze dell’Ordine vanno tutelate con leggi più severe, certezza della pena e strumenti adeguati. Senza sicurezza non c’è libertà».

Una presa di posizione netta, che si conclude con un impegno politico preciso: «La Lega continuerà a battersi, a ogni livello, per garantire legalità e tranquillità ai cittadini onesti».

