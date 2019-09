"Coerentemente con la posizione del partito a livello nazionale, stiamo difendendo con le unghie e con i denti il sistema proporzionale, contro il maggioritario.

L'Udc, in Abruzzo, si schiererà, sia in Commissione che in Consiglio regionale, contro la proposta del quesito referendario finalizzato al l'affermazione del sistema maggioritario. Proporzionale con preferenze: questa è la linea dell'Udc. Basta con i nominati dai partiti". Lo afferma Marianna Scoccia, consigliere regionale dell'Udc in Abruzzo.