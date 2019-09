Scissione PD, D'Alessandro passa a "Italia Viva"

L’ onorevole Camillo D’Alessandro, deputato ed esponente del Pd in Abruzzo annuncia la sua adesione all’iniziativa politica di Matteo Renzi: vogliamo costruire uno spazio politico capace di coraggio ed innovazione.

“Quando si esce non si sbatte la porta. Ma ci si gira e si dice grazie. Io compio una scelta innanzitutto dicendo grazie alla comunità del Partito Democratico, che ho avuto l'onore di rappresentare nei diversi impegni istituzionali. Così L’on. Camillo D’Alessandro annuncia la sua adesione al neo partito fondato da Renzi - Ho aderito alla iniziativa politica di Matteo Renzi per costruire uno spazio politico capace di coraggio ed innovazione, non alternativo ma alleato al nuovo corso del PD. I sostenitori del campo largo dovrebbero riflettere su questa opportunità. Si tratta di farlo. Ciò nulla toglie alla funzione del PD nella sua capacità di vocazione plurale, che significa tanto, ma non tutto, soprattutto in ragione di un accordo di Governo PD-5Stelle che può diventare alleanza politica in prospettiva. Non si mette in discussione il Governo, che avrà sostegno leale e forse una maggioranza ancora più larga. Ci faremo portatori di idee partendo e rispettando il programma di Governo. - prosegue D’Alessandro - Ho ascoltato tanti amici, tutti era impossibile, e li ringrazio per le riflessioni condivise, per le parole di verità, per le diverse posizioni e consigli. Continuerò a lavorare con lealtà, con lo stesso impegno e passione. Vi risparmio l'emozione, commozione di queste ore, lo stato d'animo, le notti insonni. Le risparmio perché sono mie e le porterò dietro per tutta la vita. - continua l’On. Camillo D’Alessandro che conclude dicendo - Adesso al lavoro per il bene dei cittadini italiani e per il mio Abruzzo!”