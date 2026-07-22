San Salvo, grande partecipazione all’incontro sugli incentivi alle assunzioni: il lavoro al centro delle politiche regionali

L’assessore regionale Tiziana Magnacca ha illustrato le misure del PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 e il nuovo bando sulla digitalizzazione. Il tour regionale proseguirà nelle prossime settimane

Grande partecipazione a San Salvo per l’incontro promosso dall’Assessorato regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, ospitato ieri nella Sala Balduzzi, dedicato alla presentazione degli incentivi alle assunzioni previsti dal PR FSE+ Abruzzo 2021-2027.

L’appuntamento ha registrato una presenza numerosa e attenta, a conferma di quanto il tema del lavoro rappresenti oggi una priorità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini. Al centro dell’incontro l’intervento dell’assessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che ha illustrato le opportunità messe in campo dalla Regione per sostenere l’occupazione e accompagnare la crescita del tessuto produttivo abruzzese. Nel corso della serata, oltre agli incentivi alle assunzioni, è stato presentato anche il nuovo bando dedicato alla digitalizzazione, una misura strategica pensata per sostenere le imprese nel percorso di transizione tecnologica e rafforzarne la competitività.

«Stiamo costruendo un Abruzzo che investe sulle persone e sulle imprese, offrendo strumenti concreti per crescere, innovare e assumere – ha dichiarato l’assessore Magnacca –. La digitalizzazione e le politiche attive non sono capitoli separati: sono leve che, insieme, permettono alle aziende di essere più forti e ai lavoratori di avere più opportunità reali».

L'iniziativa di San Salvo si inserisce nel percorso di attenzione portato avanti dall'Assessorato regionale sulle politiche del lavoro, in un quadro occupazionale che, secondo le analisi di Svimez, evidenzia per l'Abruzzo una dinamica positiva. Dati che, secondo la Regione, testimoniano l'effetto delle politiche messe in campo e la necessità di continuare a investire sul territorio. La serata si è conclusa con un confronto aperto tra istituzioni, imprese e professionisti. Un dialogo che ha fatto emergere la volontà comune di puntare su competenze, innovazione e nuove opportunità, rafforzando la collaborazione tra il mondo produttivo e le istituzioni.

L'incontro di San Salvo rappresenta una delle tappe del tour di presentazione dei bandi regionali, già approdato a Pescara, Lanciano e San Vito Chietino. Il calendario proseguirà con nuovi appuntamenti a Ortona, L'Aquila e Teramo, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo con i territori e accompagnare imprese e cittadini nella conoscenza delle opportunità offerte dalla programmazione regionale.