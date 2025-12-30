Dalla Regione, grazie a Fratelli d'Italia, fondi per Teatro Fenaroli e Mastrogiurato, 70mila euro a Lanciano

Lo annunciano il consigliere regionale Nico Campitelli con il segretario cittadino di FdI Rocco Finardi, i consiglieri comunali Di Loreto, D’Intino, La Scala e Luciani e l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Bomba.

La Regione Abruzzo stanzia 70mila euro a favore di due realtà simbolo della cultura lancianese: il Teatro Fedele Fenaroli e l’Associazione Mastrogiurato. Il finanziamento arriva grazie a un emendamento promosso da Fratelli d’Italia e approvato dalla maggioranza di centrodestra.

Ad annunciare lo stanziamento sono il consigliere regionale Nico Campitelli e il segretario cittadino di FdI Rocco Finardi, insieme ai consiglieri comunali di Lanciano Dalila Di Loreto, Gianluca D’Intino, Michele La Scala, Giuseppe Luciani e all’assessore ai Lavori pubblici Paolo Bomba.

Nella foto Campitelli e Finardi

Nel dettaglio, 30mila euro sono destinati al Teatro Fenaroli e 40mila euro all’Associazione Mastrogiurato. «Interventi concreti – sottolineano – che danno risposte reali a sostegno di attività culturali che fanno bene alla città di Lanciano e al suo comprensorio». Un segnale, aggiungono, della costante attenzione della Regione Abruzzo e del presidente Marco Marsilio verso la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.