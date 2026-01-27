Rischio idrogeologico e sismico, Testa (FdI): “A Chieti la Commissione d’Inchiesta per dare risposte concrete”

Missione il 29 gennaio tra Bucchianico e Chieti. Sopralluoghi, confronto con le istituzioni e 15 milioni già stanziati: “La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”

“La missione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico nel territorio teatino rappresenta un momento cruciale per affrontare con serietà una delle principali emergenze che riguardano la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa, commentando la visita in programma giovedì 29 gennaio tra Bucchianico e Chieti.

Nel corso della giornata, la Commissione sarà impegnata in sopralluoghi e incontri operativi con amministratori locali, autorità tecniche e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di acquisire un quadro aggiornato delle criticità del territorio. “Non sarà una passerella – sottolinea Testa – ma un lavoro approfondito per individuare fragilità, priorità e interventi necessari”. Secondo il parlamentare, il tema del rischio idrogeologico e sismico impone un cambio di passo: “Parliamo di un problema reale, che incide direttamente sulla vita quotidiana delle persone e sulla tenuta delle nostre comunità. Servono risposte rapide, ma soprattutto coordinate e strutturali”.

Testa ricorda quindi lo stanziamento di 15 milioni di euro già disposto dal Governo per gli interventi urgenti nell’area colpita: “Un segnale concreto di attenzione verso un territorio che ha bisogno di soluzioni durature, non di interventi temporanei. La missione della Commissione conferma che l’impegno dello Stato non si esaurisce con le risorse già assegnate”. Ampio spazio sarà dedicato anche al confronto istituzionale. “L’ascolto dei sindaci, delle autorità tecniche, della Protezione Civile e di tutti i soggetti coinvolti è fondamentale per costruire una strategia efficace di prevenzione e messa in sicurezza – evidenzia –. Solo con una collaborazione costante tra i diversi livelli dello Stato è possibile prevenire situazioni di rischio”.

“Seguirò con attenzione gli esiti della missione – conclude Testa – continuando a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza del territorio. Investire in prevenzione significa investire nel futuro delle nostre comunità”.