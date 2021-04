Riaperture, Marsilio (FdI): “scongiurare crisi economica prima che si trasformi un nuova tragedia”

“Ancora una volta sono le Regioni a fare da sprone e a fornire al Governo e al Paese gli strumenti per ripartire e mettere in moto l’economia, che rappresenta la seconda grave crisi dopo quella sanitaria.”

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della seduta della conferenza delle Regioni che si è tenuta questa mattina in video conferenza. Per Marsilio, si tratta di “una crisi economica che dobbiamo assolutamente affrontare prima che degeneri e possa davvero trasformarsi in una nuova tragedia. Le Regioni questa mattina hanno approvato delle linee guida per le riaperture di diverse attività e hanno chiesto al Governo di individuare delle date precise entro le quali permettere le riaperture anche per poter programmare la ripresa del turismo e di tanti altri settori in sofferenza come palestre, piscine, ristoranti, bar, cinema, musei.” (REGFLASH)