Rendiconto sociale INPS 2025, in Abruzzo crescono occupazione e contributi

Marsilio, segnali positivi per l'Abruzzo su occupazione e previdenza Crescono le entrate contributive, calano disoccupazione ed evasione, rafforzata la collaborazione tra Regione e INPS

Il Rendiconto sociale 2025 dell'INPS conferma i segnali positivi dell'Abruzzo sul fronte dell'occupazione, della previdenza e dell'efficienza dei servizi. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio, intervenendo alla presentazione del documento.

«Le riforme in materia di pensioni, previdenza e sostegno alle lavoratrici stanno producendo i primi risultati. L'aumento delle entrate contributive è un dato significativo, perché indica meno evasione e una maggiore capacità del sistema economico di creare lavoro e distribuire ricchezza», ha affermato Marsilio.

Il Presidente ha ricordato come questo dato sia coerente con gli indicatori che registrano l'aumento dei lavoratori attivi, la diminuzione della disoccupazione e i progressi nell'occupazione femminile e giovanile. «I numeri confermano che l'Abruzzo è sulla strada giusta. Dobbiamo proseguire con decisione lungo il percorso delle riforme e rafforzare la collaborazione tra istituzioni per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini», ha concluso Marsilio, richiamando il lavoro svolto insieme alla Direzione regionale dell'INPS per migliorare l’interscambio istituzionale e velocizzare l'erogazione delle prestazioni sociali.