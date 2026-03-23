Lunedì 23 Marzo 2026

Politica

Referendum sulla giustizia: in Abruzzo prevale il NO, affluenza sopra il 60%

23/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Referendum sulla giustizia: in Abruzzo prevale il NO, affluenza sopra il 60%

Urne chiuse alle 15, spoglio in corso: anche a livello nazionale il dato si attesta intorno al 59%. Il commento politico: “Vince la democrazia”

Urne chiuse alle ore 15 e subito via allo spoglio per il referendum sulla giustizia. I primi dati delineano una tendenza chiara: anche in Abruzzo è avanti il NO, con il 53,75% contro il 46,25% dei Sì, quando sono state scrutinate 59.826 sezioni su 61.533. Un risultato che si inserisce in un quadro nazionale ancora in aggiornamento, ma già significativo. 

L’affluenza in Italia si colloca al momento al 58,93%, mentre in Abruzzo il dato definitivo si attesta al 60,51%, leggermente superiore alla media nazionale. Proprio sul fronte della partecipazione si registra un elemento politico rilevante: nella giornata di oggi si è assistito a un vero e proprio “risveglio” del Sud, dove fino a ieri l’affluenza era rimasta più bassa rispetto al Nord. A trainare la rimonta sono state in particolare le grandi città, protagoniste di una mobilitazione più marcata nelle ultime ore di voto. 

Intanto arrivano i primi commenti dal mondo politico. Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale d’Abruzzo, parla di un risultato che va oltre gli schieramenti: “La vittoria del NO ai referendum sulla giustizia rappresenta un risultato importante per il Paese. Non è la vittoria di una parte politica sull’altra, ma l’affermazione di un principio più alto: la difesa della democrazia costituzionale e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato”. Secondo Monaco, il voto degli italiani è stato consapevole e ha ribadito la centralità della Costituzione: “Le riforme della giustizia si fanno, ma si fanno bene, in Parlamento, con serietà, equilibrio e visione complessiva”. Un passaggio che, sottolinea, rafforza anche l’indipendenza della magistratura e il sistema dei pesi e contrappesi, evitando interventi parziali su materie complesse. “La vittoria del NO è, in definitiva, una vittoria della democrazia – conclude –. Ora serve una riforma organica della giustizia, con più risorse, più efficienza e maggiori garanzie per i cittadini”. Lo spoglio è ancora in corso, ma il segnale che arriva dalle urne appare già netto.

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