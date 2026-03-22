Referendum sulla giustizia, in Abruzzo alle 12 affluenza 14,09 %, seggi aperti: si vota fino a stasera

In Abruzzo affluenza in linea con il dato nazionale. Urne aperte anche domani mattina, poi lo spoglio

Anche in Abruzzo si vota oggi, 22 marzo 2026, per il referendum sulla giustizia relativo alle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di oggi e riapriranno domani, 23 marzo, dalle 7 alle 15. Subito dopo prenderà il via lo spoglio delle schede.

Nella regione sono circa 1,2 milioni gli elettori chiamati alle urne. Per votare è necessario presentarsi con documento d’identità e tessera elettorale; in caso di smarrimento o problemi, sono attivi gli uffici elettorali comunali.

Alle ore 12 l’affluenza nazionale, secondo i dati del Viminale, si attesta al 15%, mentre in Abruzzo è al 14,09%. Tra i centri principali: Chieti registra il 16,08%, Vasto il 13,97%, Lanciano il 15,22% e San Giovanni Teatino il 13,89%. Il dato più alto si segnala a Pietraferrazzana con il 23,15%.

La scheda, di colore verde, propone due opzioni: “Sì” per approvare la riforma costituzionale che modifica sette articoli, oppure “No” per respingerla. Trattandosi di referendum confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza, come stabilito dall’articolo 138 della Costituzione.

A livello nazionale gli aventi diritto al voto sono oltre 51 milioni, di cui più di 5 milioni residenti all’estero.