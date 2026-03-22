Referendum giustizia, affluenza ore 19: Abruzzo in linea con il dato nazionale (39,19%)

Partecipazione al 38,90% in Italia. Alle ore 12 era al 14,92% (Abruzzo 14,09%). Pescara oltre il 41%, nel Chietino affluenza al 38,17%

Urne aperte e affluenza che prende quota, ma senza strappi clamorosi. Alle ore 19 il dato nazionale per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si attesta al 38,90%, mentre l’Abruzzo si mantiene perfettamente in linea con un 39,19%.

A trainare la partecipazione è ancora una volta il Centro-Nord: in testa l’Emilia-Romagna con il 46,3%, seguita da Lombardia (45%), Toscana (44,7%) e Veneto (43,2%). In coda restano le regioni del Sud, con la Sicilia ferma al 28,7%, poco sopra Calabria (29,3%) e Campania (29,9%).

Guardando all’Abruzzo, il dato regionale fotografa una partecipazione omogenea, con alcune punte significative nei centri maggiori. In provincia di Pescara l’affluenza alle 19 raggiunge il 38,86%, con il capoluogo al 41,63%. Spiccano i piccoli comuni: Villa Celiera tocca il 45,18%, seguita da Bussi sul Tirino al 44,71%. Nel Chietino si registra un’affluenza del 38,17%, leggermente sotto la media regionale. Nei centri principali: Chieti segna il 40,73%, Lanciano il 40,62%, Vasto il 38,39%, San Salvo il 35,8 e Ortona 37,84 . Più contenuti anche i dati di San Giovanni Teatino (37,75%) e Francavilla al Mare (38,82%). Tra i piccoli centri spicca Treglio con il 43,55 e Roccaspinalveti con 40,16. In provincia di L'Aquila si raggiunge il dato di 41,36 in quella di Teramo il 38,75. Se alle 19 il quadro appare ormai definito nella sua tendenza, il primo segnale era arrivato già a metà giornata: alle ore 12 l’affluenza nazionale si era fermata al 14,92%, con l’Abruzzo poco sotto al 14,09%. Numeri che lasciavano intravedere una partecipazione moderata, poi confermata nel corso del pomeriggio.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo scrutinio. Trattandosi di referendum confermativo, non è previsto quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza e dipenderà esclusivamente dai voti espressi.