Qualità architettonica e aree idonee in Abruzzo, il Governo non impugna le leggi: soddisfatto Campitelli

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia: «Nessun rilievo di legittimità costituzionale. Premiati il lavoro svolto e una visione normativa seria, coerente e rispettosa dell'ambiente»

Il Governo ha deciso di non impugnare due importanti leggi approvate dal Consiglio regionale d'Abruzzo: quella recante le Disposizioni per la promozione della qualità architettonica e quella contenente le Nuove disposizioni per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

A renderlo noto è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, delegato all'Urbanistica e all'Energia della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, promotore di entrambe le iniziative legislative, che esprime soddisfazione per la decisione dell'Esecutivo nazionale. «Il Governo non ha rilevato vizi di legittimità costituzionale e quindi non saranno impugnati ben due progetti di legge di cui sono stato promotore. È per me un grande motivo di orgoglio, perché conferma la razionalità delle scelte e un lavoro estremamente competente del Servizio legislativo del Consiglio regionale e della mia squadra», afferma Campitelli. Secondo il consigliere regionale, il via libera rappresenta anche una risposta alle polemiche che hanno accompagnato l'iter delle due norme.

«Questa decisione – aggiunge – risponde in modo puntuale a chi ha criticato entrambe le leggi in modo fazioso o strumentale». Per Campitelli, il mancato ricorso del Governo certifica la validità dell'impianto normativo e la volontà della Regione di dotarsi di strumenti efficaci per governare due settori strategici come la qualità del costruito e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

«Oggi – conclude – si certifica la volontà politica di aver legiferato un testo normativo coerente, serio e rispettoso dell'ambiente, in grado di cogliere gli investimenti per sviluppare con ancora più forza la nostra regione nelle materie in oggetto». La decisione del Governo rappresenta dunque un passaggio significativo per l'attuazione delle due leggi, che potranno ora proseguire il proprio percorso senza rilievi di costituzionalità, consolidando il quadro normativo regionale nei settori dell'urbanistica e della transizione energetica.