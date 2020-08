Porto Canale di Pescara, Febbo: a bando il progetto esecutivo

Il governo regionale al lavoro senza sosta per completare un'opera strategica per l'Abruzzo

Con una specifica delibera del 17 agosto scorso approvata dal CdA dell'ARAP si avvia finalmente la procedura aperta per l’affidamento congiunto, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del primo stralcio d'intervento “Deviazione Porto Canale di Pescara”. A comunicarlo è l'assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo che spiga come " attraverso un cambio di rotta di metodologia di lavoro in un meno di un anno, grazie al costruttivo supporto della struttura tecnica dell’Ente ARAP, la Regione Abruzzo ha portato a termine un intervento strategico per la portualità abruzzese. Opera fondamentale anche per risolvere le criticità sulla balneabilità delle acque e di sicurezza del tratto di mare prospiciente il porto di Pescara. Il progetto approvato ha un costo complessivo di 15 mln di Euro di cui € 5.946.786,65 per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, € 2.934.054,35 per somme a disposizione ed € 6.119.160,00 per somme accantonate per successivi lavori. Contestualmente ai lavori inerenti la “Deviazione del Porto Canale di Pescara” viene portato avanti il progetto "Completamento dei Moli guardiani” finanziati con fondi CIPE per 16 mln di Euro. Inoltre l'ARAP ha redatto anche un progetto complessivo di 51,2 mln di Euro che permetterà, a fronte del reperimento dei residui 21 mln di Euro mancanti e per i quali la Regione Abruzzo si è già attivata, di dare un volto definitivo alla fattibilità tecnica ed economica dell’intero intervento sul Porto Canale.