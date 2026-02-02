Poliziotto abruzzese ferito a Torino, Marinelli (PD): “Violenza inaccettabile, piena solidarietà all’agente ferito”

Il segretario regionale del Partito Democratico Abruzzo, Daniele Marinelli, interviene sull’aggressione subita dall’agente pescarese durante il corteo.

“Quanto accaduto a Torino è gravissimo e non può essere in alcun modo giustificato. Esprimo la mia piena e convinta solidarietà al poliziotto abruzzese rimasto ferito, così come a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine coinvolti negli scontri”, così il segretario regionale del Partito Democratico Abruzzo, Daniele Marinelli, interviene sull’aggressione subita dall’agente pescarese durante il corteo.

“La violenza non è e non sarà mai uno strumento efficace per il riconoscimento dei diritti – prosegue Marinelli –. Chi pensa di affermare le proprie ragioni colpendo, ferendo o mettendo a rischio la vita di altre persone sbaglia profondamente e tradisce qualunque causa dica di voler difendere. Il diritto al dissenso è sacrosanto, ma non può mai trasformarsi in guerriglia. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo delicatissimo al servizio della collettività e meritano rispetto, non aggressioni. Al nostro agente va l’abbraccio di tutta la comunità democratica abruzzese, con l’augurio di una pronta guarigione. Alla politica il monito di trovare, pur in questi tempi difficilissimi, la via per evitare ogni strumentalizzazione e a favorire un clima di dai toni che consentano il democratico confronto”.