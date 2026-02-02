Lunedì 02 Febbraio 2026

Politica

Poliziotto abruzzese ferito a Torino, Marinelli (PD): “Violenza inaccettabile, piena solidarietà all’agente ferito”

02/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Poliziotto abruzzese ferito a Torino, Marinelli (PD): “Violenza inaccettabile, piena solidarietà all’agente ferito”

Il segretario regionale del Partito Democratico Abruzzo, Daniele Marinelli, interviene sull’aggressione subita dall’agente pescarese durante il corteo.

“Quanto accaduto a Torino è gravissimo e non può essere in alcun modo giustificato. Esprimo la mia piena e convinta solidarietà al poliziotto abruzzese rimasto ferito, così come a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine coinvolti negli scontri”, così il segretario regionale del Partito Democratico Abruzzo, Daniele Marinelli, interviene sull’aggressione subita dall’agente pescarese durante il corteo.

“La violenza non è e non sarà mai uno strumento efficace per il riconoscimento dei diritti – prosegue Marinelli –. Chi pensa di affermare le proprie ragioni colpendo, ferendo o mettendo a rischio la vita di altre persone sbaglia profondamente e tradisce qualunque causa dica di voler difendere. Il diritto al dissenso è sacrosanto, ma non può mai trasformarsi in guerriglia. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo delicatissimo al servizio della collettività e meritano rispetto, non aggressioni. Al nostro agente va l’abbraccio di tutta la comunità democratica abruzzese, con l’augurio di una pronta guarigione. Alla politica il monito di trovare, pur in questi tempi difficilissimi, la via per evitare ogni strumentalizzazione e a favorire un clima di dai toni che consentano il democratico confronto”.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Scontri di Torino e aggressioni a Lanciano, la Lega alza la voce: Sicurezza priorità assoluta

Il coordinatore cittadino Quirino Ciccocioppo: «Chi colpisce un poliziotto colpisce lo Stato. Nessuna tolleranza per i violenti»

Scontri a Torino, Finoro (FdI): “Oltre 100 agenti feriti, è un attacco allo Stato. Tolleranza zero contro Askatasuna”

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Fossacesia condanna le violenze pro Askatasuna, esprime solidarietà alle Forze dell’Ordine e invoca pene più severe nel decreto sicurezza: “Chi colpisce un uomo in divisa aggredisce l’Italia”

Scontri di Torino, Fratelli d’Italia Lanciano: Rocco Finardi «Violenza inaccettabile contro le Forze dell’Ordine»

Il coordinatore cittadino Rocco Finardi: «Non è dissenso democratico ma un attacco allo Stato. Piena solidarietà agli agenti feriti e alle loro famiglie»

Collegamento porto-autostrada A14 a Ortona: in arrivo 500 mila euro per un’opera attesa da vent’anni

Il sindaco Angelo Di Nardo: “Ridurrà il traffico in città e rafforzerà il ruolo logistico dello scalo nel sistema regionale”

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb