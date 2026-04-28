Pierburg, Tiziana Magnacca: nuovo acquirente nelle trattative

“C’è un terzo acquirente che si è inserito nelle trattative di cessione dell’asset in Italia della Pierburg, attraverso un fondo di investimento tedesco con il quale Rheinmetal ha già stato sottoscritto un accordo in esclusiva. Il nostro impegno, attraverso l’attività del Governo, è finalizzato ad ottenere garanzie da Rheinmetal per la tutela dell’occupazione e per la continuità industriale, in particolare in Abruzzo”. A dichiararlo l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Tiziana Magnacca al termine del collegamento in videoconferenza con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



