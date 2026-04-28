Marted 28 Aprile 2026

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Pierburg, Tiziana Magnacca: nuovo acquirente nelle trattative

28/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Pierburg, Tiziana Magnacca: nuovo acquirente nelle trattative

Il Governo chiede garanzie su occupazione e futuro industriale in Abruzzo

“C’è un terzo acquirente che si è inserito nelle trattative di cessione dell’asset in Italia della Pierburg, attraverso un fondo di investimento tedesco con il quale Rheinmetal ha già stato sottoscritto un accordo in esclusiva. Il nostro impegno, attraverso l’attività del Governo, è finalizzato ad ottenere garanzie da Rheinmetal per la tutela dell’occupazione e per la continuità industriale, in particolare in Abruzzo”. A dichiararlo l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Tiziana Magnacca al termine del collegamento in videoconferenza con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nel corso dell’incontro le organizzazioni sindacali hanno rappresentato le preoccupazioni, condivise dell’assessore, in merito alla mancanza di risposte da parte dell’azienda rispetto alle richieste avanzate nelle precedenti riunioni “ribandendo in modo particolare – evidenzia Magnacca – la necessità di sottoscrivere anche in Italia l’accordo già raggiunto dalla società in Germania a tutela dell’occupazione”.
Il Governo ha chiesto all’azienda specifiche garanzie occupazionali, così come l’azienda ha applicato in Germania, e la necessità di dotarsi di un solido piano industriale da parte del nuovo soggetto acquirente.
Il tavolo ministeriale verrà riaggiornato in attesa delle interlocuzioni tra la società italiana e la casa madre tedesca.
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