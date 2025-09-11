Pescara-Montesilvano, inaugurato il servizio filoviario: “Una battaglia di civiltà”

l passaggio dei filobus sulla Strada Parco segna il completamento di un’opera attesa da 30 anni: Marsilio e De Angelis sottolineano il valore collettivo del progetto per un trasporto pubblico sostenibile

Dopo tre decenni di attesa, entra finalmente in servizio il collegamento filoviario tra Pescara e Montesilvano lungo la Strada Parco.

L’inaugurazione ufficiale della “Via Verde”, gestita da TUA spa, è stata accompagnata dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dell’Amministratore Delegato Gabriele De Angelis.

“Il passaggio dei filobus rappresenta un traguardo collettivo di grande valore – ha affermato De Angelis – non è un obiettivo di parte, ma il risultato di una volontà condivisa tra istituzioni, territorio e azienda per offrire ai cittadini un sistema di trasporto pubblico fruibile, comodo e sostenibile. È il frutto di un lavoro corale, costruito con responsabilità e passione, che guarda esclusivamente al bene della comunità.”

Marsilio ha definito il progetto “un’incompiuta storica finalmente completata”, sottolineando l’importanza del trasporto pubblico come strumento di civiltà: “Difende i più deboli, riduce il traffico e migliora la qualità della vita. Da oggi, da Montesilvano a Pescara, si viaggia su una corsia dedicata, in pochi minuti, in sicurezza e a basso costo”. Il Presidente ha ringraziato i sindaci Masci e De Martinis, la maggioranza di centrodestra e l’azienda TUA, evidenziando le difficoltà superate tra ricorsi, contestazioni e tentativi di ostruzionismo politico. Marsilio ha inoltre annunciato i prossimi sviluppi: l’obiettivo è estendere la linea filoviaria fino a Francavilla, l’aeroporto, Chieti Scalo e lungo la Tiburtina, per servire l’intera area metropolitana, promuovendo città moderne con meno auto e più trasporto pubblico.