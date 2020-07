Pescara, Lorenzo Marinari è il nuovo segretario provinciale Giovani Democratici

Marinari: “La nostra sfida è sconfiggere il malgoverno della destra”.

Si è tenuto ieri, 22 Luglio 2020, presso il Chiosco nord "El Sueno" a Pescara, il IV Congresso dei Giovani Democratici provincia di Pescara. Sono stati eletti il presidente dell'assemblea, Alessandro Capodicasa, i segretari di circolo, Walter Verrigni per Pescara Area Metropolitana e Paolo Pratense per l'area Vestina, e il segretario provinciale, Lorenzo Marinari. Sono intervenuti Claudio Mastrangelo, Già segretario provinciale GD Provincia di Pescara, Walter Rapattoni, vicepresidente ANPI Provincia di Pescara, Antonio Blasioli, consigliere regionale PD, Francesco Pagnanelli, consigliere comunale PD, Nicola Maiale, segretario provinciale PD Pescara, Graziano Di Costanzo, Direttore CNA Abruzzo, Luca Ondifero, segretario provinciale CGIL Pescara, Stefano Civitarese, Coalizione Civica, Antonio Tiberio, Presidente Arci Abruzzo, Paride Paci, candidato PD al consiglio comunale di Chieti, Antonio Caroselli, segretario Circolo PD G. Di Vittorio, Lisa Vadini, Assemblea Nazionale Pd, Gianluca Pardi, UDU Teramo, Saverio Gileno, Ginestra. "Prende avvio oggi la nostra storia importante, una storia fatta dall'impegno dei compagni e delle compagne e racchiuso nel nostro documento congressuale. - ha detto il neoeletto segretario provinciale Lorenzo Marinari - A partire da ora la nostra sfida sarà quella di crescere sempre di più per renderci capillari in tutto il territorio provinciale collaborando al contempo con chi condivide con noi valori e battaglie comuni. Uniti riusciremo a sconfiggere il malgoverno della destra".