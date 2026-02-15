Pescara, inaugurata una nuova sede della Lega

Intitolata ad Enzo Grannonio. Sulla targa la dedica: "Resterai per noi una guida e un esempio".

È stata inaugurata ieri, a Pescara, in via D'Avalos, una nuova sede della Lega Abruzzo, intitolata a Renzo Grannonio, il consigliere comunale di Pietranico scomparso il 15 agosto scorso. Durante la cerimonia è stata scoperta una targa a lui dedicata, alla presenza della moglie, Cinzia Vernamonte.

"Sono convinta – ha detto commossa – che sarebbe felicissimo per tutto questo". Sulla targa la dedica: "Resterai per noi una guida e un esempio". Al taglio del nastro hanno preso parte, oltre al coordinatore regionale del partito Vincenzo D’Incecco, l'Onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali, il sindaco di Pescara Carlo Masci, numerosi militanti, simpatizzanti e amministratori del territorio.

"Questa sede – ha sottolineato D'Incecco – sarà un nuovo luogo di confronto e organizzazione del partito. Sentivamo l'esigenza di avere uno spazio di incontro in questa città, che finora mancava, e oggi l'apertura arriva anche in concomitanza con i vari appuntamenti elettorali. Da subito l'abbiamo pensato come un luogo visibile e soprattutto operativo più che istituzionale". D'Incecco ha, quindi, ricordato la figura di Grannonio. "Abbiamo voluto dedicare questa sede a un amico che è stato con noi fin dalla prima ora. Io personalmente avevo con lui un rapporto fraterno, mi ha visto crescere ed è stato un punto di riferimento importante in alcuni momenti di confronto politico. Una persona generosa, sempre prodiga di consigli, presente, un militante che credeva profondamente nella Lega e nel lavoro sul territorio. È stato una colonna del partito nella provincia di Pescara e continuerà ad esserlo nel nostro impegno quotidiano".

D'Incecco ha portato i saluti del Sottosegretario Luigi D’Eramo, impossibilitato a intervenire per impegni istituzionali. "Quello di oggi è un momento molto emozionante e significativo, che testimonia la crescita del partito – ha dichiarato Bagnai –. La Lega è il partito del territorio e degli amministratori. Sono molto contento che si torni ad avere una presenza fisica stabile, è fondamentale disporre di luoghi di confronto". "Ben vengano - ha ribadito Masci - luoghi fisici in cui affrontare il dibattito politico. Avere spazi in cui incontrarsi, parlarsi e anche criticarsi è ciò che serve alla politica e alla comunità".