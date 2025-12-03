PD Abruzzo: “Automotive, servono risposte immediate”. A Lanciano confronto con lavoratori e sindacati

Marinelli e Marongiu lanciano l’allarme: “Transizione delicata, a rischio migliaia di posti di lavoro”. Domani l’incontro nel salone Benito Lanci con il senatore Fina.

“Parlare oggi di automotive in Abruzzo non è solo necessario, è urgente”. Con queste parole il segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli, e il segretario provinciale del PD di Chieti, Leo Marongiu, presentano l’incontro in programma domami pomeriggio, giovedì 4 dicembre, alle 17.30 nel salone Benito Lanci della ex Casa di Conversazione di Lanciano. Un appuntamento dedicato alla situazione della filiera automobilistica regionale, al quale parteciperanno lavoratori, rappresentanti sindacali e il senatore Michele Fina.

Secondo i due dirigenti democratici, il comparto vive “il momento più delicato degli ultimi decenni”, segnato da riconversioni produttive, nuove tecnologie, calo della competitività e incertezza occupazionale. Un quadro che, avvertono, potrebbe compromettere “un pezzo fondamentale dell’economia regionale e migliaia di posti di lavoro” se non affrontato con tempestività.

“A Lanciano apriamo una discussione concreta e necessaria – sottolineano Marinelli e Marongiu –. Siamo qui per ascoltare e proporre, perché il futuro dell’Abruzzo si costruisce insieme. L’automotive non può essere subito: va guidato”. Da qui l’invito a un confronto ampio tra lavoratrici, lavoratori e rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di delineare una strategia condivisa.

Il PD, ribadiscono i due esponenti, è impegnato a “difendere il lavoro, sostenere l’innovazione e chiedere con forza al Governo un piano industriale per il settore”, capace di garantire investimenti, tutele, nuove competenze e prospettive chiare per l’intera filiera.