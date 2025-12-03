Mercoledì 03 Dicembre 2025

Politica

PD Abruzzo: “Automotive, servono risposte immediate”. A Lanciano confronto con lavoratori e sindacati

03/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
PD Abruzzo: “Automotive, servono risposte immediate”. A Lanciano confronto con lavoratori e sindacati

Marinelli e Marongiu lanciano l’allarme: “Transizione delicata, a rischio migliaia di posti di lavoro”. Domani l’incontro nel salone Benito Lanci con il senatore Fina.

“Parlare oggi di automotive in Abruzzo non è solo necessario, è urgente”. Con queste parole il segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli, e il segretario provinciale del PD di Chieti, Leo Marongiu, presentano l’incontro in programma domami pomeriggio, giovedì 4 dicembre, alle 17.30 nel salone Benito Lanci della ex Casa di Conversazione di Lanciano. Un appuntamento dedicato alla situazione della filiera automobilistica regionale, al quale parteciperanno lavoratori, rappresentanti sindacali e il senatore Michele Fina.

Secondo i due dirigenti democratici, il comparto vive “il momento più delicato degli ultimi decenni”, segnato da riconversioni produttive, nuove tecnologie, calo della competitività e incertezza occupazionale. Un quadro che, avvertono, potrebbe compromettere “un pezzo fondamentale dell’economia regionale e migliaia di posti di lavoro” se non affrontato con tempestività.

“A Lanciano apriamo una discussione concreta e necessaria – sottolineano Marinelli e Marongiu –. Siamo qui per ascoltare e proporre, perché il futuro dell’Abruzzo si costruisce insieme. L’automotive non può essere subito: va guidato”. Da qui l’invito a un confronto ampio tra lavoratrici, lavoratori e rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di delineare una strategia condivisa.

Il PD, ribadiscono i due esponenti, è impegnato a “difendere il lavoro, sostenere l’innovazione e chiedere con forza al Governo un piano industriale per il settore”, capace di garantire investimenti, tutele, nuove competenze e prospettive chiare per l’intera filiera.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Lanciano

Potrebbero interessarti

Chieti, presentato il nuovo direttivo della Lega Giovani Abruzzo

Nella sala consiliare della Provincia di Chieti confronto politico, partecipazione e entusiasmo: Giada Di Muzio guiderà la squadra regionale affiancata da un direttivo rinnovato e determinato.

Aeroporto di Pescara, Cordisco: “La mancanza di un radar è da Medioevo. Marsilio si svegli, gli annunci non fanno atterrare gli aerei”

“Oggi, come centinaia di pendolari, lavoratori e studenti, sono rimasto a terra all'Aeroporto d'Abruzzo a causa di una normale nebbia autunnale e di una carenza infrastrutturale che definire 'da Medioevo' è quasi un complimento."

A Pescara gli Stati Generali del Turismo alla presenza del ministro Santanché

Il Presidente della Regione Marco Marsilio: Abruzzo pronto al salto di qualità grazie anche ai numeri dell’aeroporto

Casa nel bosco, Profeta (Lega): la famiglia va tutelata, non divisa

La responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Abruzzo in vita a sostenere la raccolta firme e la mobilitazione della Lega affinché i bambini possano tornare a casa

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb