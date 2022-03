Odorisio: la Lega è presente anche nel consiglio comunale di Guardiagrele

La costituzione della Lega in Consiglio comunale ci permette di essere più vicino alle istanze dei guardiesi ed anche ai rappresentanti regionali

"Oggi, assieme al consigliere Nello Iacovella, comunico la costituzione del nuovo gruppo consiliare Lega Salvini Premier Abruzzo in seno alla maggioranza" è il primo commento di Evelina Odorisio, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Guardiagrele, e continua: "Dopo un anno e mezzo di attività amministrativa io e Nello abbiamo maturato questa decisione sia per dare voce e rappresentanza ad una fetta significativa dell’elettorato guardiese che ha certamente contribuito alla vittoria del centrodestra, sia per avere un filo di collaborazione diretto con i nostri rappresentanti in Regione." E prosegue: "La nostra attività sarà svolta in continuità e coerenza con l’impegno fino ad oggi profuso. Voteremo con pieno senso di responsabilità e nel rispetto del mandato ricevuto senza pregiudizi né contro alcuno e sosterremo i tutti i provvedimenti che sono nell’interesse di Guardiagrele, dell’intera comunità e nel rispetto dei cittadini." La Odorisio continua: "La nostra azione sarà attiva, propositiva e costruttiva speriamo, anzi siamo convinti possa portare benefici al nostro comune." E conclude: "Ringraziamo il Sindaco per gli auguri, e tutti i cittadini per le numerose attestazioni di stima per questa scelta intrapresa."