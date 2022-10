Nomina sottosegretari D'Eramo e Bergamotto, Fratelli d'Italia: Abruzzo torna protagonista

I due sottosegretari, si occuperanno di ministeri chiave, alle Imprese e al Made in Italy e all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale.

“Fratelli d’Italia in campagna elettorale aveva preannunciato che con un governo guidato da Giorgia Meloni e dal centrodestra l’Abruzzo avrebbe riconquistato il giusto peso politico – che da troppo tempo mancava - utile e necessario ad affrontare le priorità programmatiche di tutto il territorio regionale£.

"Un impegno chiaro che ha portato alla candidatura e alla elezione in Abruzzo di Giorgia Meloni, oggi presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, la posizione dell’Abruzzo viene ulteriormente rafforzata con la nomina a sottosegretari, dell’avvocato Fausta Bergamotto e dell’onorevole Luigi D’Eramo. I due sottosegretari, si occuperanno di ministeri chiave, alle Imprese e al Made in Italy e all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale, rispettivamente guidati da Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida. Il lavoro dei sottosegretari e dei parlamentari abruzzesi sarà al servizio della Regione e del presidente Marsilio per affrontare le necessità e le urgenze della nostra terra. L’Abruzzo, dunque, finalmente cambia passo: dopo essere stato marginalizzato dal centrosinistra, con Fratelli d’Italia e il centrodestra torna ad essere protagonista. Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro a nuovi sottosegretari”.

E’ quanto dichiarano i parlamentari abruzzesi, Etel Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani.